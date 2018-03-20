Общество

В Пскове прошел танцевальный флешмоб, посвященный Всемирному дню воды

В Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге прошел танцевальный флешмоб «Голубая лента», посвященный Всемирному дню воды. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, организатором флешмоба выступила гидрохимическая лаборатория Псковского облсовпрофа, а основными участниками стали молодые профсоюзные активисты, в том числе представители профкома ПсковГУ.

25 человек с голубыми и белыми воздушными шариками в течение 4 минут исполняли зажигательный танец, а затем повторили его на «бис» по просьбам зрителей.

Напомним, что танцевальный флешмоб «Голубая лента» прошел сегодня в 52 городах и селах Российской Федерации. Впервые эта акция состоялась в 2014 году по инициативе школьников Омской области в рамках Российского национального юниорского водного конкурса. За четыре года в ней приняли участие более 80 тысяч жителей России. Главная цель флешмоба - обратить внимание граждан на проблему рационального использования и охраны водных ресурсов, поэтому он проходит 22 марта, во Всемирный день воды, который отмечается в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года.