Общество

В «Псковэнергосбыте» прокомментировали жалобы Спасо-Елеазаровского монастыря на высокие тарифы на электричество

В ОАО «Псковэнергосбыт» прокомментировали жалобы Спасо-Елеазаровского женского монастыря на высокие тарифы на электричество, с которыми настоятельница обители игуменья Евфросиния обратилась к спикеру Псковского областного Собрания.

«На самом деле монастырь рассчитывается за электроэнергию по тарифам для городского населения, который сейчас составляет 4 рубля 15 копеек за кВт/ч. Нынешний тариф установлен Государственным тарифным комитетом и действует до 1 июля текущего года», - напомнили в пресс-службе компании. В «Псковэнергосбыте» предполагают, что монастырь снова хочет перейти на тариф для сельского населения — 2,88 рубля. «Но шансов мало, поскольку это не соответствует законодательству», - заключили в компании.