Общество

В Пскове состоялся контрольный выезд властей по округу № 7

Сегодня, 22 марта, в Пскове состоялся контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы по округу №7. В мероприятии приняли участие и.п. главы города Пскова Сергей Гаврилов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, депутат гордумы по данному округу Ольга Федорова, и.о. заместителя главы администрации города Пскова Алексей Захаров и руководители профильных городских служб.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, первым пунктом маршрута стала дворовая территория д. 76/2 по Рижскому проспекту и междворового проезда к Псковской детской поликлинике, расположенной по адресу: ул. Шестака, 4. От лица жителей к властям обратился председатель Совета многоквартирного дома Владимир Иванов, который попросил выполнить ремонт дворовой территории и ремонт междворового проезда.

Алексей Захаров объяснил жильцам дома, что с июля по сентябрь им необходимо подать заявку в Управление городского хозяйства для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» и тогда, появится реальная возможность отремонтировать и двор, и проезд. Он также повторил правила подачи заявки.

Кроме того, горожане подали идею обустроить пешеходный переход от гаражей к детской поликлинике, чтобы обезопасить дорожное движение. Представители власти на месте изучили вопрос и решили, что здесь целесообразнее разместить «лежачего полицейского», элемент принудительного снижения скорости транспортных средств.

Далее участники выезда встретились с жильцами д. 35 по ул. Красноармейской по вопросам незаконченного ремонта дворовой территории, начатого во втором полугодии 2017 года, у которых возникают многочисленные вопросы и недовольства. Совет дома по данному вопросу обращался в УО ООО «Район № 13», также по этому вопросу неоднократно собирались общие собрания жильцов дома. В результате ремонта рабочие повредили 4 дерева, и теперь их придется сносить.

Также на зеленой зоне недобросовестные автовладельцы оставляют свои машины, которыми не пользуются. Глава администрации города Александр Братчиков взял данный вопрос на контроль, пообещав разобраться с подрядчиком, и посоветовал жителям обратиться в УГХ по санации аварийных деревьев. Кроме того, Алексей Захаров отметил, что за парковку автомобилей на зеленой зоне на недобросовестных владельцев будет наложен штраф.

Следующий адрес контрольного выезда был у дома №63 по ул. Юбилейной, где из-за погодных условий был не завершен ремонт дворовой территории. Алексей Захаров заверил жителей, что муниципальный контракт двухгодичный, и до 1 июля подрядчик закончит ремонт по асфальтированию дорожек во дворе и расширению парковки.