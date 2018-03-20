Общество

Семейная общественная приемная «Единой России» открылась в Пскове

Семейная общественная приемная «Единой России» открылась сегодня, 22 марта, в Пскове. Ее первыми посетителями стали многодетные родители, обращения которых рассмотрела региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Вопросы граждан в основном касались улучшения жилищных условий. Одна из семей в поселке Палкино осталась без крыши над головой еще в сентябре прошлого года и вынуждена проживать в чужой квартире, предоставленной после пожара без права на прописку. «Мы живем там на «птичьих правах». Мы боимся, что наши дети могут остаться на улице», - пожаловалась мать троих детей и отметила, что при этом ее муж-пенсионер УМВД имеет право на получение жилья и стоит в очереди на него.

В ответ на это Елена Полонская пообещала оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации и обратиться по вопросу обеспечения семьи жильем к начальнику Управления МВД России по Псковской области Юрию Инстранкину.

Также за помощью в новую общественную приемную пришел многодетный отец, житель города Пскова, супруга которого в скором времени должна родить шестого ребенка. В ходе беседы Елена Полонская подробно рассказала о существующих льготах и выплатах, на которые можно претендовать и, тем самым, облегчить непростое финансовое положение.

Кроме того, она пообещала направить его предложение по изменению закона о военной ипотеке федеральному координатору партпроекта «Крепкая семья», депутату Госдумы Ольге Окуневой. «Раньше, чем больше была семья, тем больше квартира. Теперь военная ипотека предоставляется только на одного военнослужащего. У нас большая армия, а стимула создать многодетную семью нет. Сейчас столько мер предлагается по улучшению демографической ситуации, хорошо бы, чтобы и про военных не забывали», - сказал пскович.

Отметим, что семейная приемная будет работать каждый четверг с 16:00 до 18:00. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет - создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ.

Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.