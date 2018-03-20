Общество

Преподаватели оркестровых народных инструментов повысят квалификацию в Пскове

Курсы повышения квалификации преподавателей оркестровых народных инструментов пройдут в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова с 22 по 24 марта. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в отделе непрерывного образования колледжа, в работе курсов примут участие преподаватели баяна и аккордеона, а также преподаватели струнных народных инструментов (гусли, домра, балалайка).

Слушателями курсов станут 54 преподавателя из 23 учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, Пскова, Псковского района и области (Бежаницы, Локня, Печоры, Палкино, Невель, Великие Луки, Новосокольники, Кунья, Остров, Гдов, Дедовичи, Опочка, Пыталово, Плюсса, Порхов, Себеж).

Занятия на курсах пройдут по двум образовательным программам. Перед участниками курсов выступят специалисты в области методики преподавания и инструментального исполнительства на народных музыкальных инструментах из гг. Санкт-Петербурга и Пскова: композитор, солист «Петербург-Концерт», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (гусли) Константин Шаханов, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (балалайка) Илья Ситкин, артистка Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (домра) Ольга Пилицина.

В содержание образовательных программ курсов повышения квалификации включены мероприятия методического характера из программы VIII Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского, которые включают работу с одаренными детьми, рабочую встречу с членами жюри по итогам конкурсных прослушиваний.

В мастер-классах А.К. Шаханова, посвященных методике обучения в классе гуслей звончатых, примут участие: студентка 2 курса ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова Тарасова Анна (класс преп. Ивановой И.Г.) и ученица 5 класса Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Литвяк Мария (класс преподавателя Лениной Е.Е.).