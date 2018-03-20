Общество

В Псковской области стартовал новый социальный проект «Я и мой выбор»

Новый пилотный проект в социальной сфере «Я и мой выбор» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном государственном управлении социальной защиты населения, 22 марта соответствующее соглашение подписали директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. Н. Шмитца Вячеслав Сукманов и руководитель Первомайского психоневрологического интерната Любовь Лукина.

Проект направлен на социализацию людей, постоянно проживающих в стационарах психоневрологического профиля. Согласно договору, воспитанницы интерната будут проходить профессиональное обучение на базе мастерских с целью их дальнейшего трудоустройства.

Сначала девушки будут приезжать в Псков, чтобы знакомиться с новыми для них условиями и привыкать к ним. Затем планируется организация сопровождаемого проживания в приспособленных для этой цели домах на территории интеграционных мастерских.

Завершится программа сопровождаемым проживанием его участников в городской среде.

Проект рассчитан до 2020 года. В настоящее время в нем принимают участие восемь человек. «Мы в дальнейшем планируем увеличить число участников. Также готовы расширять возможности проекта посредством сотрудничества с учреждениями культуры и спорта», — отметила заместитель начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Татьяна Николаева.