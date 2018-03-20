Общество

Дизайн-проект реконструкции сквера на проспекте Энтузиастов изменится после оценки специалистов и общественного обсуждения

В рейтинговом голосовании по общественным территориям в Пскове приняло участие 1133 человека. Об этом сегодня, 22 марта, на заседании комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» сообщила начальник отдела инновационного развития в сфере коммунального хозяйства Екатерина Вишнякова.

«При этом люди шли и под самое закрытие голосования, в 20 часов», - отметила она.

Лидером голосования стал парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов - он набрал 698 голосов, опередив Аллею ветеранов на 88 голосов. На третьем месте - Сквер искусств на 4-х углах, который получил всего 345 голосов.

Что касается дизайн-проектов, то большинство, 405 человек, выбрали первый из представленных вариантов реконструкции сквера на проспекте Энтузиастов. Как отметили члены комиссии, данный дизайн-проект претерпит изменения в связи с оценкой его специалистов. Прозвучало и предложение дополнительно провести общественное обсуждение выбранной территории с псковичами, выслушать их предложения уже конкретно по данному объекту.

Напомним, голосование проходило 21 марта, любой гражданин в возрасте от 14 лет мог проголосовать за один из двух дизайн-проектов: «Аллеи ветеранов» на улице Юбилейной, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также «Сквера искусств» на «4-х углах».

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Избирательные участки работали по адресам: центр «Подросток» на улице Звездной, дом 12; центральная городская библиотека на улице Конной, дом 6 и музыкальная школа №5 на улице Коммунальной, дом 48) пришли 1133 человека.