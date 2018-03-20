Общество

Более 1,5 млн рублей задолженности по заработной плате взыскали приставы за 2 месяца 2018 года

В течение января-февраля 2018 года на исполнении в МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств поступило 35 судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс службе Управления ФССП по Псковской области, за это время судебными приставами-исполнителями было окончено и прекращено 23 исполнительных производства данной категории, из них 14 - фактическим исполнением на сумму более 1 млн. руб.

Всего же, полностью и частично взыскано и перечислено задолженности по заработной плате за 2 месяца 2018 года - 52 гражданам на сумму 1,7 млн. руб.

Задолженность по заработной плате выплачена жителям области, проживающие в Пушкинских Горах, Острове, Гдове, Пскове. Задолженность по заработной плате получили также жители Московской и Ленинградской областей, жители Республики Беларусь.

В настоящее время, в МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств на исполнении остается 191 судебный приказ о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 20 миллионов рублей.

Имущество многих предприятий в этом году подвергалось аресту, в том числе их рабочее оборудование и автотранспортные средства, а также дебиторские задолженности.

Напоминаем, что с 2017 года взысканием задолженности по заработной плате занимается Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств.