Общество

Иван Цецерский призвал развивать и практиковать проведение плебисцитов по вопросам развития Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил за активность и неравнодушное отношение в жизни города псковичей, которые накануне, 21 марта, приняли участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты реконструкции общественных территорий в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, всего в голосовании на трех участках приняли участие 1133 человека. Иван Цецерский отметил, что это голосование стало первым подобным опытом вовлечения горожан в непосредственное решение вопросов развития Пскова.

«Вчера я побывал на всех трех участках для голосования, пообщался с горожанами, которые нашли время, чтобы прийти и выразить свое мнение. Отрадно было видеть высокую заинтересованность псковичей в этом вопросе: на участках даже выстраивались небольшие очереди, - сказал глава Пскова. - Конечно же, я, как и многие псковичи, отметил разные недочеты в организации самого процесса презентации проектов и голосования, в подготовке представителей комиссий. В будущем нашим специалистам необходимо серьезно проработать этот вопрос, чтобы подобных нареканий у псковичей не возникало - я буду говорить об этом с представителями администрации города».

При этом он подчеркнул позитивный итог прошедшего голосования: «Нельзя не признать, что подобное привлечение горожан к непосредственному решению вопросов развития Пскова нашло у них живой отклик. Несмотря на рабочий день, сотни псковичей пришли отдать свой голос за проекты реконструкции общественных пространств. Убежден, нужно развивать и практиковать проведение подобных городских плебисцитов, к чему неоднократно призывал и о чем еще раз говорил в недавнем послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин».

Глава города также поблагодарил за инициативу тех горожан, которые первоначально предложили свои проекты реконструкции территорий и собрали подписи в их поддержку, благодаря чему эти проекты и были выдвинуты на общегородское голосование.

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Иван Цецерский отметил, что поскольку эти дизайн-проекты были подготовлены обычными гражданами, не имеющими специального образования, к их обсуждению и доработке администрации города необходимо будет привлечь профильных специалистов-архитекторов и экспертов.