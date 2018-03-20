Общество

Журналист-гей обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах

Журналист издания «Настоящее время», открытый гей Ренат Давлетгильдеев сообщил о домогательствах со стороны Владимира Жириновского и членов ЛДПР. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает «Дождь».

Он рассказал, что инцидент произошел после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Как написал журналист, депутат во время интервью лапал его так, что «руки тряслись с диктофоном». По его словам, его за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти в корпоративную сауну ЛДПР. Ренат Давлетгильдеев добавил, что «никогда не скрывал историю» об этом.

Он также отметил, что его история - «ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР».

Журналист написал свой пост после того, как множество СМИ заявили о решении бойкотировать Госдуму в ответ на решение комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого.

Ранее заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер Дождя Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова обвинили Слуцкого в домогательствах. О прекращении работы с Госдумой объявил ряд СМИ, в частности РБК, Дождь, «Эхо Москвы», RTVI.