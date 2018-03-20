Общество

В регионах могут появиться уполномоченные по защите прав пассажиров

В регионах России предлагают создать штабы по контролю за работой общественного транспорта при главе региона и учредить должность уполномоченного по вопросам защиты прав пассажиров. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщает телеканал RT.

Организация отправила соответствующее обращение на имя руководителей 21 региона страны, в какие конкретно пока не разглашается (известно, что одно из писем отправлено в Калининградскую область).

В письме общественники отмечают, что необходимо создать телефонную линию и почту, куда пассажиры смогут отправлять жалобы на работу общественного транспорта региона и перевозчика, а штаб, в свою очередь, займется проверкой и устранением проблем.

Благодаря подобным мерам можно будет не допустить случаев нарушения прав пассажиров - в частности, закрытия общественно значимых маршрутов, полагают в организации.

«В рамках проведения общественного контроля необходимо дать общественникам полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и возможность восстановления их работы (но в этом вопросе важно учитывать причину их закрытия), далее вместе с жителями указанных территорий находить приемлемое решение. Особенно это актуально для сельских территорий», - пояснил зампред организации Илья Зотов.

Общественники также добавили, что соответствующие предложения направлены на исполнение поручения президента по итогам Государственного совета по транспорту в Ульяновской области. В рамках совета правительство совместно с органами исполнительной власти субъектов должно представить предложения по использованию механизма общественного контроля за качеством выполнения пассажирских перевозок.