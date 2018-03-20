Общество

С бюджетного на автономное предлагают перевести тип псковского учреждения по охране и использованию памятников истории и культуры

В областное Собрание внесен пакет документов, инициирующий создание Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, сделать это предлагается путем изменения типа существующего бюджетного учреждения с аналогичным названием. Проект постановления поступил в региональный парламент за подписью врио губернатора области Михаила Ведерникова.

Как указано в пояснительной записке к документу, смена типа учреждения с бюджетного на автономное позволит более эффективно осуществлять деятельность по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия области. Привлечение дополнительных источников финансирования будет способствовать улучшению материально-технической базы организации, созданию новых рабочих мест, росту фонда оплаты труда без увеличения бюджетных расходов.

Кроме того, наличие собственных средств от приносящей доход деятельности и возможность их оперативно использовать позволят учреждению значительно сократить сроки реагирования на аварийные ситуации с объектами культурного наследия.

Также в пояснительной записке отмечается, что «автономное учреждение за счет создания широкой научной, производственной и материальной базы с возможностью охвата большего количества памятников и проведения более сложных работ, сможет аккумулировать лучших специалистов отрасли, подготовить перспективные кадры и возродить авторитет Псковской региональной реставрационной школы».

Внесенная инициатива пройдет обсуждение на заседании комитета по труду и социальной политике, а затем проект постановления будет рассмотрен сессией областного Собрания.