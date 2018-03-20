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70 тысяч рублей на детскую спортплощадку у «Тополька» рассчитывают собрать в Пскове в ходе акции неформального оффлайн краудфандинга

23.03.2018 09:38|ПсковКомментариев: 8

28 марта в 17.30 в медиахолле Псковского драмтеатра пройдет акция неформального оффлайн краудфандинга «Круг благотворителей». Организатором встречи выступает Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, одним из участников благотворительного вечера стал детский сад компенсирующего вида «Тополек» - первый и единственный в Псковской области детский сад для детей с нарушениями зрения. Педагоги и родители воспитанников детского сада представят проект «Спорт без границ». Авторы проекта надеются собрать 70 000 рублей на обустройство детской спортивной площадки.

«Для таких детей очень важны подвижные игры, которые помогут ребятам научиться ориентироваться в пространстве, развить равновесие и глазомер. Сейчас детская площадка в саду стоит абсолютно пустая. В обычные секции воспитанников сада «Тополек» не берут, а мы тоже хотим участвовать в параолимпийских играх!» - рассказала директор детского сада «Тополек» Ирина Горячева.

На собранные в рамках встречи «Круга благотворителей» средства планируется закупить бумы, яркие мишени, баскетбольное кольцо, футбольные ворота.

«Добрый город» приглашает всех, кто готов внести любое пожертвование поддержать воспитанников детского сада «Тополек».

Подробную информацию о встрече и участниках ищите в социальных сетях:
- ВКонтакте https://vk.com/event163737815 
- Facebook https://www.facebook.com/events/1893365017371816/

Теги: #благотворительность #детский сад #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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