Общество

Благосостояние россиян в 2018 году вырастет на 6%

Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6%. Об этом говорится в макропрогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Как пишут «Известия», в номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном - на 6%, составив 60 трлн рублей. Таким образом рост доходов может в 1,5 - 2 раза превысить прогнозируемый правительством уровень инфляции.

На рост благосостояния российских граждан повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета. Последний показатель, как ожидают в Министерстве экономического развития, по итогам 2018 года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия.

Реальные доходы населения сокращались четыре года подряд. Пик падения пришелся на 2016 год - на 5,8%, в прошлом году оно замедлилось до 1,7%. 2018-й фактически станет годом выхода из экономического кризиса.