Общество

В России прогнозируют 20-процентное увеличение производительности труда

Производительность труда в России к 2025 году должна повыситься с сегодняшних 25,4 долларов ВВП за час работы до 31,3 долларов благодаря федеральной программе и проекту Минэкономразвития для регионов, пишут «Известия».

Предприятия, готовые участвовать в проекте получат льготное финансирование, но должны будут повышать квалификацию своих сотрудников и внедрять модель «бережливого производства», которая предполагает оптимизацию логистических процессов до состояния «без потерь».

Прирост производительности труда на предприятиях, которые примут участие в программе, после первого года должен составить не менее 5%. Через два года этот показатель должен увеличиться до 15%, а еще через пять - до 30%. Впрочем, эксперты считают главным тормозом увеличения производительности труда изношенность фондов предприятий, которая достигает 48%.