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Общество

Октябрьская железная дорога поддержит международную акцию «Час Земли»

23.03.2018 11:05|ПсковКомментариев: 0

24 марта Октябрьская железная дорога присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час Земли». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, с 20.30 до 21.30 на территории магистрали будет отключена архитектурно-художественная подсветка зданий вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.

Снижение количества использования электроэнергии уменьшает число вредных выбросов в атмосферу. Так, отключение подсветки на 14 вокзалах магистрали позволит сэкономить более 550 кВт/час.

Кроме того, к акции присоединится Музей железных дорог России.

«Час Земли» – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех – частных лиц, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.

Теги: #ожд
Источник: Псковская Лента Новостей
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