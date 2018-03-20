Общество

«Яблоко» готово вступать в коалицию только со своими избирателями - Лев Шлосберг

Несколько парламентских и непарламентских партий и общественных организаций Псковской области провели организационное собрание и объявили о создании Псковского регионального народного совета, одной из первоначальных задач которого станет выдвижение единого кандидата на выборы главы региона в сентябре 2018 года. Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг («Яблоко») относится к такого рода коалиции с большим скептицизмом и уверен, что ее участники «не сойдутся характерами», потому все это напоминает наспех собранный мезальянс.

Комментируя создание нового оппозиционного блока радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (программа «Дневной Дозор»), политик сказал: «Партия «Яблоко» вступает в коалицию только со своими избирателями, это наш главный партнер по политической деятельности. Для нас второстепенны какие-либо союзы и соглашения с другими политическими партиями, потому что российская политическая система делает подобного рода блоки на парламентских выборах невозможными, а на выборах глав региона – крайне сложными. Мы готовы вести переговоры с другими политическим силами о контроле за выборами, готовы поддерживать наших кандидатов в коалиционных переговорах, и недавний опыт показывает, что на муниципальном уровне такие коалиции у нас уже получалось успешно создавать».

По его мнению, в контексте губернаторских выборов коалиция – это вопрос не столько отношений партий между собой, сколько конкретных людей, потому что политики тоже в первую очередь люди. «На губернаторских выборах коалиция – это вопрос личного доверия и вопрос понимания содержательных перспектив такой коалиции, потому что многие коалиции рассыпались именно потому, что их участники понимали, против чего они борются, но совершенно не понимали, за что они борются. Когда нечаянная коалиция вдруг приходила к успеху, то уже на второй день после победы она распадалась, потому что у ее участников были совершенно разные представления о том, что надо делать. Поэтому, на мой взгляд, любая коалиция на губернаторских выборах должна исходить не из союза партий, а из одинакового или как минимум близкого понимания региональной экономической и социальной политики политическими лидерами и командами. Без такого понимания коалиция бессмысленна», - убежден Лев Шлосберг.