Общество

Черным по белому: Небрежная набережная

Перефразируя сакраментальную формулировку советской киноклассики, любой город с историей - это город контрастов. Псков - яркий тому пример. Вроде бы гуляешь по центру, любуешься - красота! Но обязательно найдется что-то, что смутит взгляд - разрушенное здание, надписи на стенах, разбитые фонари... Эффект сажи на белом платье - чем ближе пресловутая Ганза, тем эффектнее.



Неслучайно проект Центра Деловой Информации называется «Черным по белому». Мы прогуляемся по общественным пространствам города и выясним, что же хорошего есть в активе Пскова, а что требует доработки. Надеемся, наши субъективные публикации станут подспорьем для муниципальных властей в благоустройстве любимого города.





Сегодня идем на набережную Великой.



Бывает же такое: стоит перед вами франт, одетый по последней моде. Гордо стоит, красуется. Но присмотришься к нему повнимательнее: и клеточки на шарфе не по уставу Burberry, и пуговицы «моржовый клык» на паддингтоне через одну, и шнурки разных оттенков марсала, и борода как будто подкрашенная, и скетчбук под мышкой - не скетчбук, а самый обычный ежедневник...



Вот и наша главная набережная так - красуется на фоне Великой, и похвастаться много чем может, но присмотришься повнимательнее, и начинается: здесь фонари не горят, там лестница разваливается, а вот тут у нас, как говорила незабвенная Масяня, культура и полный Шнайдерштукер. Продолжение читайте на сайте Центра Деловой Информации.