Общество

Псковичам напоминают основные правила самоспасения и спасения на льду

Во избежание несчастных случаев на льду государственные инспекторы инспекторского отделения № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминают основные правила самоспасения и спасения на льду.

Если под вами проломился лед, действия самоспасения:

Избавьтесь от тяжелых вещей, пытаясь удерживаться на поверхности, старайтесь выплыть, вылезти на прочный лед (втыкая в него нож или конец лыжной палки).

В узкой полынье примите горизонтальное положение, упершись ногами в противоположный край провала или делая ногами плавательные движения.

Вытащите на лед в начале одну ногу, затем другую.

Перекатитесь, а затем отползите подальше от места провала. В большой полынье выбирайтесь на лед в месте падения.

Если лед слабый, подламывайте его в нужном направлении до твердого льда или предмета.

Если помощь должны оказать вы, действия по спасению:

К месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь ползком на животе с раскинутыми в стороны руками и ногами, лучше опираться на лыжи, доску.

Приблизившись к пострадавшему на достаточное расстояние, бросьте ему один конец веревки, троса, ремня, лыжные палки, шарф, куртку, брюки и т. п.

Деревянные предметы: жердь, доску, лыжи, лестницу толкайте по льду до места провала.

Как только потерпевший схватился за поданный предмет, следует без резких движений тянуть его ползком.

В группе людей помощь утопающему оказывается только одним, в крайнем случае двумя людьми. Скопление людей в одном месте на краю льда опасно.

При отсутствии средств спасения можно нескольким (наиболее легким) людям лечь на лед цепочкой (друг за другом), удерживая ноги, ползком продвигаться к полынье, помочь пострадавшему.

Спасенного из воды человека немедленно переодеть (по возможности) в сухую одежду и обувь, или отжать мокрую одежду. Дать поесть сладкого (сахар, варенье, шоколад, и т.п.). Заставить активно двигаться (присесть, взмахивать руками, растереть лицо и шею), чтобы быстрее согреться «изнутри».

«Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодового шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду, - напомнили в ведомстве».