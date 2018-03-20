Общество

В Псковской области насчитывается более 25 тысяч владельцев охотничьего оружия

В Псковской области насчитывается более 25 тысяч владельцев охотничьего оружия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23 марта сообщил начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

Деятельность Центра лицензионно-разрешительной работы - одно из направлений работы отдела Росгвардии по Псковской области. На сегодня для осуществления этой деятельности созданы все необходимые условия. Граждане получают услуги в режиме «одного окна», как, например, госуслуги в МФЦ.

В Псковской области сейчас насчитывается более 25 тысяч владельцев охотничьего оружия.

Итогом деятельности центра Игорь Иванов назвал то, что уменьшилось количество утраченного по вине граждан оружия. Так, за 2017 год в Псковской области в розыске находится только 19 единиц оружия. Некоторые утрачены, например, на охоте.

На сегодня в 24 районах Псковской области располагаются подразделения отдела Росгвардии по Псковской области. «Сделан акцент на борьбу с терроризмом и охрану общественного порядка», - пояснил Игорь Иванов.