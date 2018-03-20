Общество

Псковские росгвардейцы будут обеспечивать охрану порядка на праздновании Международных Ганзейских дней

Псковские росгвардейцы будут обеспечивать охрану общественного порядка на чемпионате мира по футболу летом 2018 года и на праздновании Международных Ганзейских дней в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23 марта сообщил начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

По его словам, на ЧМ-2018 будет задействовано большое количество сотрудников из Псковской области. А что касается Ганзы, то подсчет сил и средств, необходимых для обеспечения порядка, ведется. «Вероятно, нам не понадобится привлечение сил и средств из других регионов РФ», - добавил он.

Игорь Иванов также напомнил, что 27 марта ведомство будет отмечать профессиональный праздник - День войск национальной гвардии России. В 10.00 запланировано торжество в Псковском драмтеатре с приглашением руководителей органов исполнительной и законодательной власти.

В преддверии праздника Игорь Иванов поблагодарил сотрудников отдела Росгвардии и ветеранов службы за плодотворную работу, пожелал им всем здоровья и успехов.