Общество

Значение показателя надежности государственной охраны имущества в Псковской области в 2017 году составило 100%

Значение показателя надежности государственной охраны имущества в Псковской области в 2017 году составило 100%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23 марта сообщил начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

Так, по состоянию на 1 января 2018 года вневедомственной охраной Псковской области охранялось 2515 объектов различных форм собственности, из них 530 объекта государственной формы собственности; 2251 квартира; 1389 мест хранения имущества граждан.

На пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны области за указанный период поступило 4480 сигналов тревоги. Из них вследствие нарушения целостности периметра охраняемых объектов, квартир и иных мест хранения имущества граждан – 109, при срабатывании КТС – 3552. Значение показателя надежности государственной охраны имущества в 2017 году составило 100%.