Общество

27 лиц, находящихся в розыске, передали полиции сотрудники Росгвардии в Псковской области в 2017 году

В 2017 году сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области пресечено 858 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23 марта сообщил начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

Количество выездов групп задержания по заявкам территориальных органов составило 1475, количество задержанных за совершение правонарушений лиц - 3730. В отношении 3079 составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено 88 уголовных дел. 910 человек переданы сотрудникам полиции за совершение правонарушений. Также передано в полицию 27 лиц, находящихся в розыске.

В 2017 году сотрудники подразделений вневедомственной охраны принимали участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности (9 мая, единый день голосования 10 сентября 2017 года, день знаний 1 сентября, мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства 4 ноября, спортивные и политические мероприятия и др.). За время проведения массовых мероприятий нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено, отметил Игорь Иванов.