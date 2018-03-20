Общество

Псковский облсовпроф начинает подготовку к Дню международной солидарности трудящихся 1 мая

23 марта состоялось заседание президиума Псковской областной организации профсоюза работников культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, одним из вопросов повестки дня стала подготовка к проведению мероприятий в День международной солидарности трудящихся - 1 мая.

Заместитель заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова представила членам президиума предварительный план, разработанный с учетом пожеланий и предложений членских организаций областного совета профсоюзов и Молодежного совета облсовпрофа. Так, профсоюзные активисты предложили провести

1 мая в Пскове эстафету «Весенний забег» вдоль реки Великой, в Детском парке после традиционного митинга – праздничный концерт, в ходе которого пройдет чествование профсоюзного актива и награждение победителей эстафеты.

Кроме того, в ходе праздничных мероприятий планируется организовать подвижные игры для детей, танцевальный мастер-класс, большое чаепитие из самоваров, а также провести бесплатные юридические консультации, выставку профсоюзных лечебно-профилактических учреждений и другие мероприятия. В ходе праздника состоится раздача воздушных шаров, желающие могут поучаствовать в создании праздничной стенгазеты, поиграть в настольные игры.

Члены президиума областной организации профсоюза работников культуры поддержали данные предложения и выразили готовность принять активное участие в подготовке празднования 1 мая. В ходе дальнейшей работы они подвели итоги работы профсоюза за 2017 год, рассмотрели план работы на текущий год и другие вопросы повестки дня.