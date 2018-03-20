Общество

В налоговой инспекции Великих Лук проходит День открытых дверей

Сегодня и завтра в налоговой инспекции Великих Лук проходит День открытых дверей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, специалисты весь свой рабочий день посвящают ответам на вопросы налогоплательщиков.

Сотрудники рассказывают великолучанам о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет» налогоплательщика, о том, кто обязан, а кто нет декларировать свой доход и уплачивать с него налог, о порядке заполнения декларации и как ее можно подать в электронном виде. В числе часто задаваемых вопросов - порядок получения налоговых вычетов.

Для тех, кто сегодня - в будний день - не успеет попасть в налоговую, консультации продолжатся и завтра - в выходной - с 10.00 до 15.00.