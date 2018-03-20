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Общество

В налоговой инспекции Великих Лук проходит День открытых дверей

23.03.2018 14:47|ПсковКомментариев: 0

Сегодня и завтра в налоговой инспекции Великих Лук проходит День открытых дверей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, специалисты весь свой рабочий день посвящают ответам на вопросы налогоплательщиков. 

Сотрудники рассказывают великолучанам о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет» налогоплательщика, о том, кто обязан, а кто нет декларировать свой доход и уплачивать с него налог, о порядке заполнения декларации и как ее можно подать в электронном виде. В числе часто задаваемых вопросов - порядок получения налоговых вычетов.

Для тех, кто сегодня - в будний день - не успеет попасть в налоговую, консультации продолжатся и завтра - в выходной - с 10.00 до 15.00. 

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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