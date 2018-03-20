Общество

Пожилым псковичам рассказали о портале госуслуг

В Центре помощи и досуга, созданного в рамках президентского гранта «Центр помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, в частности жертв фашизма» состоялась очередная встреча в Школе пожилого человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, перед аудиторией в формате устного журнала с темой «Возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде для пожилых людей» выступил начальник отдела профориентации и профессионального обучения Государственного комитета по труду и занятости населения Псковской области Галина Самсонова, которая познакомила участников встречи с сайтом «Госуслуги». Госпортал взаимодействует с многими организациями, среди которых Пенсионный фонд, налоговая и миграционная службы.

В ходе выступления было отмечено, что перечень услуг достаточно широк. Так, если в региональных органах власти на сегодняшний момент их 172, то муниципальных услуг более 5000. Больше всего пользуются спросом услуг Росреестра, Минтруда и Миграционной службы. Пожилые люди имеют возможность получить комплексную информацию обо всех доступных им услугах в рамках своей жизненной ситуации.

Пожилые псковичи заметили, что, не освоив работу на компьютере и не имея навыков общения в сети интернет, невозможно получить государственные услуги в электронном виде. Например, востребованной и актуальной услугой среди пожилых людей является запись на прием к врачу. Уже многие псковичи активно пользуются этой услугой. Но для людей почтенного возраста эта услуга пока еще мало доступна, так как для людей пожилого возраста необходимо повышение уровня знаний в сфере информационных технологий.

Присутствующим на встрече рассказали о нюансах различных мер поддержки пенсионеров: льготы на социальные услуги, лекарственные средства и др., о которых пожилые люди могут узнать на госпортале.

Консультативная помощь пожилым псковичам оказана в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.