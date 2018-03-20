Общество

В 2018 году в Псковской области выделено 18 млн рублей на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Вопрос необходимости проведения профилактических мероприятий по охране труда, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, стал одним из самых обсуждаемых на XVIII конференции «Актуальные вопросы охраны труда: от законодательных требований к контрольным вопросам», организованной Северо-Западной Ассоциацией «Безопасный труд» и группой компаний «Восток-Сервис».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ - Псковского регионального отделения Фонда социального страхования, начальник отдела страхования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ГУ - Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Ирина Пыхтина в своем выступлении обратила внимание на важность и необходимость проведения работодателями профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

«К сожалению, - отметила она. - В условиях нестабильности финансово-экономического положения значительного числа предприятий Псковской области имеет место недостаточное финансирование мероприятий охраны труда. Поэтому особое значение приобретают нормативные акты, действующие в настоящее время в системе обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и позволяющие страхователям использовать средства Фонда в качестве дополнительного источника финансирования данной сферы».

Так, в 2018 году на финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, региональным отделением Фонда выделяется порядка 18 млн рублей.

Также важнейшим механизмом экономического стимулирования предприятий в целях снижения травматизма является установление скидок к страховому тарифу. Размер указанной скидки рассчитывается для конкретного страхователя с учетом состояния охраны труда и расходов на обеспечение по страхованию. В прошлом году правом на установление скидки к страховому тарифу воспользовался 21 страхователь.

Ирина Пыхтина призвала работодателей активнее обращаться с заявлениями о финансовом обеспечении предупредительных мер и установлению скидок к страховым тарифам на портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) или в региональное отделение фонда по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 7, каб. 106, тел.: 8 (8112) 70-02-06.