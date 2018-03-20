Общество

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят законопроект о страховых медицинских организациях

Первый вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов инициировал рассмотрение в областном Собрании проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ, разработанный группой депутатов Государственной Думы, предлагает обязать региональные страховые медицинские организации ежегодно отчитываться о своей работе перед депутатами местных парламентов, а также на законодательном уровне установить единую форму размещения информации о деятельности компании и правах граждан в системе обязательного медицинского страхования.

«Речь идёт о том, чтобы деятельность страховых компаний была прозрачной, чтобы все понимали, куда деньги идут, - сказал Виктор Антонов. – Я предлагаю поддержать это федеральный законопроект, хотя, по большому счёту, проблема в отечественной медицине более глобальная и принимаемые меры должны быть радикальными».

Первый вице-спикер областного Собрания напомнил, что закон о медицинском страховании граждан РФ был принят в начале 90-годов прошлого века. «Думалось тогда, что новая система улучшит качество оказания медицинской помощи – страховые компании и фонд обязательного медицинского страхования будет анализировать лечение пациентов, следить за его качеством. На деле не получилось», - высказал свою позицию Виктор Антонов.

По мнению парламентария, которое основывается на выводах Счётной палаты РФ, расходы на содержание аппарата ФОМС чрезвычайно велики.

Виктор Антонов согласился с критикой системы ОМС, прозвучавшей накануне от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко – сенатор предложила сделать страховую систему добровольной, а лечебные учреждения финансировать напрямую из бюджета.

«Я давно уже говорю, надо от страховой медицины возвращаться к бюджетному финансированию. Это будет правильно», - сказал Виктор Антонов.

Добавим, что вопрос о поддержке законодательной инициативы депутатов Госдумы будет рассмотрен 28 марта на заседании комитета по труду и социальной политике, а на следующей день – на сессии областного Собрания.