Общество

Псков может стать центром социального проекта «Благо»

23 марта заместитель главы Пскова Елена Полонская приняла участие в конференции с международным участием, где были подведены итоги четырехлетнего социального проекта «Благо», целью которого было повышение качества жизни уязвимых и малообеспеченных слоев населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в мероприятии приняли участие член Общественной палаты РФ, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев, член Общественной палаты РФ от Иркутской области Светлана Уралова, представитель Торговой палаты Милана (Италия) и один из международных координаторов проекта Франческа де Паула, представители общественных организаций Псковской, Иркутской, Калининградской областей, Алтайского края.

Свое развитие проект «Благо» получил в регионах Сибири, однако, его итоговое заседание было решено провести именно в Пскове, так как, по мнению участников проекта, здесь есть все предпосылки для того, чтобы он вышел на новый уровень.

«В Пскове накоплен колоссальный опыт работы в данном направлении, который может быть полностью реализован в нашей дальнейшей работе», - сказала Франческа де Паула и добавила, что именно наш город и наш регион может стать центром следующего проекта.

Ее поддержал и Андрей Царев, который выразил надежду в том, что практика, наработанная в Псковском регионе, станет подспорьем для других областей Российской Федерации.

Конференция продлится до конца дня, в ходе чего участники обсудят вопросы социального предпринимательства, развитие социальных услуг для населения, поддержку семейных ценностей и работу с детьми-инвалидами.