Общество

Двоих несовершеннолетних нарушителей задержали на ж/д путях в Дно в первый день операции «Каникулы»

С 23 марта по 4 апреля в Псковском ЛО МВД России на транспорте проводится профилактические мероприятия «Каникулы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, цель мероприятия - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения весенних каникул.

В первый день проводимых мероприятий были выявлены двое несовершеннолетних 16-17 лет, которые находились безнадзорно на объекте повышенной опасности – в грузовом парке ж/д станции Дно, где осуществляли переход железнодорожных путей в неустановленном месте, тем самым подвергали свою жизнь и здоровье опасности. Подростки привлечены к административной ответственности по ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в КпДН и ЗП Дновского района.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напоминают, что основной причиной детского травматизма является беспечное, безответственное отношение взрослых к детям. При отсутствии надлежащего контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы, дети очень часто ищут развлечения на железной дороге.