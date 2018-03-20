Общество

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах президента России

«Ростелеком» подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, «Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции по поручению министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для организации видеонаблюдения специалисты компании установили камеры в помещениях более чем 46 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий.

«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России могли наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году трансляция велась в онлайн-режиме со всех избирательных участков, оборудованных системой видеонаблюдения.

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