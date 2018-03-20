Общество

Великолукские депутаты рассмотрят вопрос о строительстве новой городской школы на 800 мест

28 марта состоится очередное 8-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва, которое пройдет в 10.00 в зале заседаний администрации города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в проект повестки дня включены 12 вопросов.

Парламентарии планируют согласовать передачу в безвозмездное пользование части нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: ул. Ставского, д. 28.

Будет рассмотрен вопрос об отмене решения Великолукской городской Думы от 28.04.2017 г. № 30 «Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия «Фармация» г. Великие Луки», а также внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2016-2018 годы.

Депутаты заслушают доклады о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки за 12 месяцев 2017 года, о деятельности станции скорой медицинской помощи в минувшем году и о занятости населения города Великие Луки в 2017 году.

Также будет рассмотрен вопрос о ходе мероприятий по подготовке строительства новой общеобразовательной школы на 800 мест в районе улиц Щорса и Заслонова.

Кроме того, народные избранники внесут изменения в решение Великолукской городской Думы от 28.12.2016 № 141 «О мерах социальной поддержки по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Великие Луки» и в решение Великолукской городской Думы от 27.12.2005 № 113 «Об утверждении Правил оказания ритуальных услуг в городе Великие Луки».

Также будет утвержден план работы Великолукской городской Думы шестого созыва на II квартал 2018 года.