Общество

Продажа первых пачек сигарет с цифровой маркировкой начнется в России на следующей неделе

Российские покупатели смогут приобрести первые выпущенные в стране пачки сигарет с цифровой маркировкой на следующей неделе. Об этом сообщили опрошенные ТАСС участники рынка.

В ходе эксперимента, который продлится до конца 2018 году, производители будут наносить на пачку сигарет сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого будет прослеживаться путь пачки от производителя до потребителя. Таким образом контролирующие госорганы смогут получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, их продукции, а также к данным о сгенерированных кодах и их передвижениях. Основной целью эксперимента является повышение прозрачности рынка и снижения доли контрафакта.

«На этой неделе табачная продукция с маркировкой была доставлена в розничные сети, участвующие в эксперименте, на следующей неделе пачки будут проведены через кассу, и в эксперименте будет реализована полная цепочка прослеживаемости от производителя до конечного потребителя», - сообщил заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетингу Центра развития перспективных технологий, который выступает оператором информационной системы проекта, Реваз Юсупов.

Планируется, что первая продажа пачек с маркировкой будет осуществлена в одном магазине сети Х5 и в двух торговых точках Metro. Первыми промаркированными сигаретами, которые появятся на российских прилавках, станут L&M (производитель Philip Morris International) и Winston Compact (производитель Japan Tobacco International). Третий участник эксперимента, British American Tobacco Россия, планирует присоединиться к эксперименту позднее. Доставку в магазины производит дистрибьютор «Мегаполис».