Общество

Россияне ошеломлены известием о том, что Миндзрав разрешил мочить Манту

Главный внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения России Ирина Васильева заявила в интервью ТАСС, что пробу Манту (или если по-научному - туберкулинодиагностика, она же реакция Манту, она же проба Пирке)) можно мочить, но нельзя механически повреждать.

Пробу Манту делают детям, чтобы оценить реакцию организма на попадание в него антигена возбудителя туберкулеза.

Оказывается, по словам Васильевой, медработники все эти десятилетия не разрешали мочить место пробы Манту из-за того, что обычно люди вытирают намокшее место полотенцем, а это и есть механическое повреждение.

«С пробой Манту все не так строго - просто нельзя раздражать кожу», - уточнила Ирина Васильева.

В советской, а затем и российской истории отечественного здравоохранения знание о том, что Манту можно мочить, тщательно скрывалось. «Намочить Манту» - было одним из самых страшных нарушений табу у многих поколений детей в России. Существует даже специальная фраза, характеризующая крайнюю степень подросткового бунтарства - «специально намочить Манту».

Именно поэтому реакцию на новость от Минздрава про Манту можно охарактеризовать как абсолютный шок.

Стоит отметить, что разоблачение мифа о том, что нельзя мочить место укола для реакции Манту, на официальном уровне недавно сделал и Минздрав Украины. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту, так как инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает. «В рекомендациях западных организаций, таких как CDC, нет никаких ограничений на этот счет», - сообщила она. Это заявление было сделано 25 февраля этого года.

Почему десятки лет, и в СССР, а потом и в постсоветский период истории, ни в одной из стран СНГ не был официально разоблачен миф про «намочить Манту» до нынешнего года - неизвестно.