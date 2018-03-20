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ЕГЭ по русскому языку в досрочный период прошел без сбоев и нарушений

23.03.2018 20:53|ПсковКомментариев: 1

«Досрочный период ЕГЭ проходит в штатном режиме. Экзамен по русскому языку состоялся в полном соответствии с утвержденным порядком», - заявил заместитель министра образования и науки РФ - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Экзамен 23 марта писали свыше 20 тысяч человек, из них более 600 – выпускники текущего года. ЕГЭ прошел в 83 субъектах Российской Федерации в 181 пункте проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ использовалась технология печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, велось онлайн-видеонаблюдение. С результатами экзамена можно будет ознакомиться не позднее 4 апреля 2018 года.

Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных для получения аттестата об освоении среднего общего образования предметов. Кроме того, его результаты также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность).

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля. Экзамены сдают более 41 тысячи человек, в основном это выпускники прошлых лет.

Следующие экзамены досрочного периода – историю и химию – участники будут писать 26 марта 2018 года.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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