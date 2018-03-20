Общество

Финансовое управление администрации Пскова отметило юбилей

23 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию финансового управления администрации Пскова, одного из старейших подразделений муниципальной системы города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с поздравительной речью к руководству и сотрудникам финансового управления обратился исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов, который отметил долгую историю, заслуги и профессионализм коллектива. Сергей Гаврилов также рассказал, что его с финуправлением связывают цифры: «Я, как штурман корабля, военный офицер, сам люблю цифры. Поэтому с Тамарой Геннадьевной, с бюджетными комитетами, с финансами очень плотная связь. Мы видим, что все держится на ваших женских плечах. Ведь мужчин здесь буквально несколько человек, остальное все - хрупкие женские плечи».

Поздравительный адрес и почетную грамоту главы города за отличную работу Сергей Гаврилов вручил руководителю финансового управления Тамаре Винт. Также благодарность в виде почетных грамот главы и памятных подарков получили и другие особо отличившиеся сотрудники ведомства, а на весь коллектив и.п. главы города передал сервиз для чаепитий, отметив, что теперь чаще будет заглядывать к ним на чай.

Поблагодарил за слаженную работу и отдачу делу коллектив финансового управления и глава администрации города Пскова Александр Братчиков, после чего отметил сотрудников, которые отличились в 2017 году благодарственными письмами и цветами. В завершении он пожелал сотрудникам крепкого здоровья, неугасаемой энергии, благополучия, успехов и новых свершений.

Добавим, основной целью деятельности управления является деятельность в области формирования проекта бюджета города Пскова, организации его исполнения и составления бюджетной отчетности, осуществления финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств, а также реализация единой политики в бюджетной, финансовой и кредитной сферах города. А в 1990 году именно из состава ГорФУ выделилась и стала отдельной структурой Налоговая инспекция.

За профессионализм и компетентность сотрудники управления неоднократно награждались ведомственными и правительственными наградами: орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Псковом» и другими».