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«Акценты» Донецкого: «Народные» праймериз, Ганза-рекордз и Жириновский-гейт

23.03.2018 21:47|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

На старте. Первые претенденты объявили о своих губернаторских амбициях.
Ганза-рекордз. Праздничные мероприятия Ганзейского фестиваля в Пскове скорей всего пройдут на площади Ленина.
С думой о сексе. Скандал о харассменте в стенах Госдумы получил неожиданный гей-поворот.

Не успели отзвучать фанфары по выборам президента России, как на Псковщине заговорили о первых претендентах на пост губернатора. На этой неделе мы узнали о создании ПРНС — Псковского регионального народного совета, коллегиального органа местных оппозиционных сил, которые намерены выдвинуть на выборы единого кандидата. Для этого предполагается проведение своего рода «праймериз» - пока не понятно, в какой форме.

Возможно, это будут более или менее традиционные выборные процедуры, как это принято, допустим, у «Единой России»: с регистрацией, общими собраниями, презентациями программ, вопросами-ответами из зала и рейтинговым голосованием; возможно, народный совет обойдется более дешевыми способами по выбору самых достойных и перспективных, например, при помощи интернет-голосования. Возможно также, что псковские оппозиционеры вообще удовлетворятся неким «междусобойчиком»: соберутся вместе лидеры политических объединений, покумекают, взвесят все «за» и «против» и выдвинут «единого и неделимого» кандидата.

Главное ведь тут не способ, а эффективность оного: есть ли в рядах оппозиции такой человек, который может составить реальную конкуренцию нынешнему врио губернатора Ведерникову? Который, собственно, и есть основной кандидат из списка, хотя публично Михаил Юрьевич вроде бы не объявлял о своих губернаторских амбициях. Объявлять-то не объявлял, но все мы прекрасно понимаем, что по факту он им уже является. Зачем его тогда назначил президент? Хорошо провести время в выбивании из центра дополнительных миллионов на псковские нужды? Очевидно, что Ведерников на сегодня — главный кандидат в кресло губернатора, и верховное назначение ему порукой.

А что другие? Здесь надо понимать, что одного объявления о намерениях баллотироваться мало, ибо существует так называемый «муниципальный фильтр», преодолеть который смогут очень немногие. Допустим, Лев Шлосберг свое заявление о том, что он идет в псковские губернаторы, сделал больше полугода назад, но многие наблюдатели оценивают его шансы преодолеть муниципальный «дуршлаг» весьма скептически. Никто с опальным политиком, ратующим за сдачу Крыма Украине, голосами мундепов не поделится. Да и многим другим оппозиционерам заручиться такой поддержкой возможно лишь в складчину.

Впрочем, не станем сейчас заниматься праздной арифметикой, поскольку наверняка и сами лидеры главных политических сил вряд ли ясно представляют, сколько у них потенциальных голосов. Вся конкретика определится в процессе консультаций на местах с непременным участием «партии власти», которая в этом поле основной игрок, и которая по-своему тоже заинтересована в организации интересных и внешне конкурентных выборов. Избрание нового губернатора должно выглядеть легитимно. То есть подбор удачных спарринг-партнеров для Ведерникова — тоже не простая задача. Тут есть на что равняться.

Образцом может служить группа соперников Путина на недавнем триумфальном плебисците-2018. Яркая, прикольная компания, как говорится, всякой твари по паре, и либералы, и сталинисты, а Путин «сделал их в одну калитку». На подобный результат, по-видимому, будут ориентироваться и политтехнологи Ведерникова. Конкурент должен выглядеть хотя бы «средневесом», но всегда готовым упасть в нужном раунде. Силу пропущенных ударов следует просчитать заранее, чтобы потом не было мучительно больно за неожиданный нокаут. А ведь на выборах случается и такое.

Сейчас, конечно, не 1990-е и даже не начало нулевых, когда на выборах случались большие неожиданности, но все-таки... Напомню ситуацию губернаторских выборов 2004 года. Тогда главными претендентами на пост считались действующий губернатор Михайлов и мэр Пскова Хоронен. Когда команда Михайлова всеми доступными средствами все-таки выбила Хоронена с ринга, под свет софитов вдруг выскочил откуда-то из раздевалки свеженький экс-депутат Госдумы Кузнецов, и в финальном раунде нокаутировал фаворита. Причем никто не ожидал такого сокрушительного результата, даже сам победитель, который изначально бился за то, чтобы лишь поддержать реноме, а в итоге надел чемпионский пояс на четыре года.

Все эти уроки истории необходимо иметь в виду, несмотря на явную фору в виде «муниципального фильтра». Политика — штука тонкая и подчас непредсказуемая, не всеми рычагами здесь можно управлять.

И изначально купленная подстава-спойлер, нанятый только для того, чтобы лечь в седьмом раунде, может довести бой до одиннадцатого, а в двенадцатом внезапно и точно сломать претенденту челюсть. Кому надо, чтобы весь кремлевский тотализатор вдруг грохнулся, похоронив под собой десятки успешных карьер? Никому. Поэтому, предположу, что выбирать будут «тщательнее», чем прежде.

Ну а намерения — это тоже часть публичной политики, ее, так сказать, подтанцовки, создающие необходимую рекламную шумиху. На сегодня, кроме Шлосберга, о своих планах на губернаторский кабинет в Доме Советов уже заявили Антон Минаков от ЛДПР и Виктор Широбоков от «Гражданской инициативы». Кто в итоге выдвинется от народного совета, набирающие политические очки в Псковской городской Думе справедливоросс Олег Брячак или коммунист Дмитрий Михайлов? Или оппозиция все-таки сделает ставку на старшее поколение? Вопрос открытый, сохраняющий пружину настоящей интриги.

Есть еще вечный политфрик Василий Краснов и — совсем уж гипотетически - некие федеральные фигуры вроде Ксении Собчак. Залетные фигуры из Москвы или из Питера, напомню, в прежние годы могли внести большую сумятицу в ход выборной кампании, существенно поменяв акценты и проценты, но сегодня их участие, опять же, ограничено «фильтром» от «партии власти», держащей контрольный пакет голосов, и, в принципе, способной заблокировать амбиции любого гостя из мегаполиса.

Поэтому нам остается следить за смутными телодвижениями, как в крепости власти, так и в стане оппозиции, и высказывать осторожные гипотезы относительно грядущего кадрового расклада. Чьи лица в ближайшие месяцы мы увидим на ярких агитационных баннерах с лозунгами? И, самое любопытное, кто из «интересантов», помимо Кремля, будет за этими красочными баннерами стоять?

До Ганзейского фестиваля всего год с небольшим, а в Пскове, по общему признанию, еще и козленок не валялся (не то что конь), и кого назначат «козлом отпущения» после окончания «опупеи», лично мне будет интересно поглядеть. Поскольку я ничуть не сомневаюсь, что летом 2019-го Псков ожидает грандиозный провал (уж извините за оценочное суждение). Хотелось бы, конечно, ошибиться, но сегодня всем уже стало понятно, что никаких «малых олимпийских игр», о которых громогласно объявлялось ранее, в Пскове не случится.

И «городом-конфеткой», как обещали власти, он уже не станет. Просто элементарно не хватит времени. Не напортачить хотя бы с организацией.

Вот и на очередном заседании городского оргкомитета по Ганзе-2019 решали в основном прикладные вопросы. Как заявил глава Пскова Иван Цецерский в своем характерном стиле: «Не будем выдумывать ничего оригинального», и сходу предложил издать фолиант под названием «Книга добрых дел псковской Ганзы», подобный книге, которая была издана к 1100-летнему юбилею Пскова.

Плюс к тому оргкомитет обсудил очередной этап конкурса журналистских работ «Ганза — связь времен» и выбрал место для открытия фестиваля. Этим местом должна стать площадь Ленина на фоне Псковского Кремля. От вариантов на Октябрьской площади («слишком традиционно»), внутри Кремля («слишком тесно и люди не поймут, почему их не пустили») и на понтоне на реке Великой («фон не тот») дружно отказались.

Что ж, спасибо и на этом. Раз уж Пскову не суждено к Ганзе превратиться в обещанный когда-то «город-сад», то будем издавать никому не нужные книги про хорошие дела и проводить журналистские конкурсы, на которых рассматриваются публикации не про Псков, а про другие города Ганзейского союза. А почему так, организаторы и сами не знают, поясняя, впрочем, что менять что-либо уже поздно.

К сказанному лишь добавлю, что, помимо городского оргкомитета по Ганзе, существуют еще оргкомитет областной и оргкомитет федеральный, а это значит, что все решения оргкомитета городского можно смело делить на три. То есть еще совсем не факт, что открытие фестиваля произойдет именно на площади Ленина. Да и вопрос с книгой добрых дел еще должна утвердить сессия Псковской городской Думы. Вдруг мундепы решат, что нечего народные деньги на всякие пустяки тратить?

В Москве, меж тем, продолжается громкий секс-скандал с депутатом Госдумы от ЛДПР Леонидом Слуцким. Столь редкое для наших широт дело о харассменте (по-русски, о сексуальных домогательствах) дошло до стадии бойкота. Несколько ведущих столичных масс-медиа объявили о том, что отзывают своих корреспондентов из стен Госдумы.

Отзыв журналистов случился после того, как Совет по этике российского парламента фактически оправдал депутата Слуцкого. Это только в Америке можно раздувать скандал до крушения карьер и размазывания личностей об асфальт на «аллее звезд», как это случилось с голливудским продюсером Харви Ванштейном и актером Кевином Спейси.

У нас касание тыльной стороной ладони лобка понравившейся девушки приставанием к оной не считается. Во всяком случае такой вывод можно сделать из решения думцев по Слуцкому. Да ведь и ранее мы не замечали, чтобы вызывающее поведение таких неоднозначных персонажей, как Жириновский, который, напомню, публично таскал женщин за волосы и публично же призывал своих «соколов» изнасиловать беременную журналистку в честь православной Пасхи, когда-то осуждалось коллегами-депутатами. Почему, собственно, комитет по этике должен был морализировать по поводу поведения Слуцкого, который к тому же извинился перед женщинами 8 марта?

Да Слуцкий по сравнению со своим боссом Жириновским сущий теленок! Что, кстати, и подтвердилось буквально вчера. Открытый гей и по совместительству журналист издания «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев сообщил на своей странице в Фейсбуке о домогательствах со стороны Владимира Жириновского и членов ЛДПР. Инцидент якобы произошел после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Как написал журналист, Жириновский в процессе интервью лапал его так, что «руки тряслись с диктофоном». Далее, по словам журналиста, помощники Жириновского пытались «за руки» отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР.

Что ж, пазл сложился. Для полноты картины отечественному харассменту только гейской темы и не хватало. И теперь она у нас есть. Добавлю только, что для сведущих в отечественной политике людей все эти разоблачения давным-давно «секрет Полишенеля».

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Пресс-портрет
Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор Сибирской генерирующей компании. Губернатор Псковской области с 2004 по 2009 год Хоронен Михаил Яковлевич
Шлосберг Лев Маркович Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
Путин Владимир Владимирович Жириновский Владимир Вольфович
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Минаков Антон Александрович
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, руководитель фракции КПРФ в гордуме Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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