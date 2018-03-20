Общество

«Акценты» Донецкого: «Народные» праймериз, Ганза-рекордз и Жириновский-гейт

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

На старте. Первые претенденты объявили о своих губернаторских амбициях.

Ганза-рекордз. Праздничные мероприятия Ганзейского фестиваля в Пскове скорей всего пройдут на площади Ленина.

С думой о сексе. Скандал о харассменте в стенах Госдумы получил неожиданный гей-поворот.

Не успели отзвучать фанфары по выборам президента России, как на Псковщине заговорили о первых претендентах на пост губернатора. На этой неделе мы узнали о создании ПРНС — Псковского регионального народного совета, коллегиального органа местных оппозиционных сил, которые намерены выдвинуть на выборы единого кандидата. Для этого предполагается проведение своего рода «праймериз» - пока не понятно, в какой форме.

Возможно, это будут более или менее традиционные выборные процедуры, как это принято, допустим, у «Единой России»: с регистрацией, общими собраниями, презентациями программ, вопросами-ответами из зала и рейтинговым голосованием; возможно, народный совет обойдется более дешевыми способами по выбору самых достойных и перспективных, например, при помощи интернет-голосования. Возможно также, что псковские оппозиционеры вообще удовлетворятся неким «междусобойчиком»: соберутся вместе лидеры политических объединений, покумекают, взвесят все «за» и «против» и выдвинут «единого и неделимого» кандидата.

Главное ведь тут не способ, а эффективность оного: есть ли в рядах оппозиции такой человек, который может составить реальную конкуренцию нынешнему врио губернатора Ведерникову? Который, собственно, и есть основной кандидат из списка, хотя публично Михаил Юрьевич вроде бы не объявлял о своих губернаторских амбициях. Объявлять-то не объявлял, но все мы прекрасно понимаем, что по факту он им уже является. Зачем его тогда назначил президент? Хорошо провести время в выбивании из центра дополнительных миллионов на псковские нужды? Очевидно, что Ведерников на сегодня — главный кандидат в кресло губернатора, и верховное назначение ему порукой.

А что другие? Здесь надо понимать, что одного объявления о намерениях баллотироваться мало, ибо существует так называемый «муниципальный фильтр», преодолеть который смогут очень немногие. Допустим, Лев Шлосберг свое заявление о том, что он идет в псковские губернаторы, сделал больше полугода назад, но многие наблюдатели оценивают его шансы преодолеть муниципальный «дуршлаг» весьма скептически. Никто с опальным политиком, ратующим за сдачу Крыма Украине, голосами мундепов не поделится. Да и многим другим оппозиционерам заручиться такой поддержкой возможно лишь в складчину.

Впрочем, не станем сейчас заниматься праздной арифметикой, поскольку наверняка и сами лидеры главных политических сил вряд ли ясно представляют, сколько у них потенциальных голосов. Вся конкретика определится в процессе консультаций на местах с непременным участием «партии власти», которая в этом поле основной игрок, и которая по-своему тоже заинтересована в организации интересных и внешне конкурентных выборов. Избрание нового губернатора должно выглядеть легитимно. То есть подбор удачных спарринг-партнеров для Ведерникова — тоже не простая задача. Тут есть на что равняться.

Образцом может служить группа соперников Путина на недавнем триумфальном плебисците-2018. Яркая, прикольная компания, как говорится, всякой твари по паре, и либералы, и сталинисты, а Путин «сделал их в одну калитку». На подобный результат, по-видимому, будут ориентироваться и политтехнологи Ведерникова. Конкурент должен выглядеть хотя бы «средневесом», но всегда готовым упасть в нужном раунде. Силу пропущенных ударов следует просчитать заранее, чтобы потом не было мучительно больно за неожиданный нокаут. А ведь на выборах случается и такое.

Сейчас, конечно, не 1990-е и даже не начало нулевых, когда на выборах случались большие неожиданности, но все-таки... Напомню ситуацию губернаторских выборов 2004 года. Тогда главными претендентами на пост считались действующий губернатор Михайлов и мэр Пскова Хоронен. Когда команда Михайлова всеми доступными средствами все-таки выбила Хоронена с ринга, под свет софитов вдруг выскочил откуда-то из раздевалки свеженький экс-депутат Госдумы Кузнецов, и в финальном раунде нокаутировал фаворита. Причем никто не ожидал такого сокрушительного результата, даже сам победитель, который изначально бился за то, чтобы лишь поддержать реноме, а в итоге надел чемпионский пояс на четыре года.

Все эти уроки истории необходимо иметь в виду, несмотря на явную фору в виде «муниципального фильтра». Политика — штука тонкая и подчас непредсказуемая, не всеми рычагами здесь можно управлять.

И изначально купленная подстава-спойлер, нанятый только для того, чтобы лечь в седьмом раунде, может довести бой до одиннадцатого, а в двенадцатом внезапно и точно сломать претенденту челюсть. Кому надо, чтобы весь кремлевский тотализатор вдруг грохнулся, похоронив под собой десятки успешных карьер? Никому. Поэтому, предположу, что выбирать будут «тщательнее», чем прежде.

Ну а намерения — это тоже часть публичной политики, ее, так сказать, подтанцовки, создающие необходимую рекламную шумиху. На сегодня, кроме Шлосберга, о своих планах на губернаторский кабинет в Доме Советов уже заявили Антон Минаков от ЛДПР и Виктор Широбоков от «Гражданской инициативы». Кто в итоге выдвинется от народного совета, набирающие политические очки в Псковской городской Думе справедливоросс Олег Брячак или коммунист Дмитрий Михайлов? Или оппозиция все-таки сделает ставку на старшее поколение? Вопрос открытый, сохраняющий пружину настоящей интриги.

Есть еще вечный политфрик Василий Краснов и — совсем уж гипотетически - некие федеральные фигуры вроде Ксении Собчак. Залетные фигуры из Москвы или из Питера, напомню, в прежние годы могли внести большую сумятицу в ход выборной кампании, существенно поменяв акценты и проценты, но сегодня их участие, опять же, ограничено «фильтром» от «партии власти», держащей контрольный пакет голосов, и, в принципе, способной заблокировать амбиции любого гостя из мегаполиса.

Поэтому нам остается следить за смутными телодвижениями, как в крепости власти, так и в стане оппозиции, и высказывать осторожные гипотезы относительно грядущего кадрового расклада. Чьи лица в ближайшие месяцы мы увидим на ярких агитационных баннерах с лозунгами? И, самое любопытное, кто из «интересантов», помимо Кремля, будет за этими красочными баннерами стоять?

До Ганзейского фестиваля всего год с небольшим, а в Пскове, по общему признанию, еще и козленок не валялся (не то что конь), и кого назначат «козлом отпущения» после окончания «опупеи», лично мне будет интересно поглядеть. Поскольку я ничуть не сомневаюсь, что летом 2019-го Псков ожидает грандиозный провал (уж извините за оценочное суждение). Хотелось бы, конечно, ошибиться, но сегодня всем уже стало понятно, что никаких «малых олимпийских игр», о которых громогласно объявлялось ранее, в Пскове не случится.

И «городом-конфеткой», как обещали власти, он уже не станет. Просто элементарно не хватит времени. Не напортачить хотя бы с организацией.

Вот и на очередном заседании городского оргкомитета по Ганзе-2019 решали в основном прикладные вопросы. Как заявил глава Пскова Иван Цецерский в своем характерном стиле: «Не будем выдумывать ничего оригинального», и сходу предложил издать фолиант под названием «Книга добрых дел псковской Ганзы», подобный книге, которая была издана к 1100-летнему юбилею Пскова.

Плюс к тому оргкомитет обсудил очередной этап конкурса журналистских работ «Ганза — связь времен» и выбрал место для открытия фестиваля. Этим местом должна стать площадь Ленина на фоне Псковского Кремля. От вариантов на Октябрьской площади («слишком традиционно»), внутри Кремля («слишком тесно и люди не поймут, почему их не пустили») и на понтоне на реке Великой («фон не тот») дружно отказались.

Что ж, спасибо и на этом. Раз уж Пскову не суждено к Ганзе превратиться в обещанный когда-то «город-сад», то будем издавать никому не нужные книги про хорошие дела и проводить журналистские конкурсы, на которых рассматриваются публикации не про Псков, а про другие города Ганзейского союза. А почему так, организаторы и сами не знают, поясняя, впрочем, что менять что-либо уже поздно.

К сказанному лишь добавлю, что, помимо городского оргкомитета по Ганзе, существуют еще оргкомитет областной и оргкомитет федеральный, а это значит, что все решения оргкомитета городского можно смело делить на три. То есть еще совсем не факт, что открытие фестиваля произойдет именно на площади Ленина. Да и вопрос с книгой добрых дел еще должна утвердить сессия Псковской городской Думы. Вдруг мундепы решат, что нечего народные деньги на всякие пустяки тратить?

В Москве, меж тем, продолжается громкий секс-скандал с депутатом Госдумы от ЛДПР Леонидом Слуцким. Столь редкое для наших широт дело о харассменте (по-русски, о сексуальных домогательствах) дошло до стадии бойкота. Несколько ведущих столичных масс-медиа объявили о том, что отзывают своих корреспондентов из стен Госдумы.

Отзыв журналистов случился после того, как Совет по этике российского парламента фактически оправдал депутата Слуцкого. Это только в Америке можно раздувать скандал до крушения карьер и размазывания личностей об асфальт на «аллее звезд», как это случилось с голливудским продюсером Харви Ванштейном и актером Кевином Спейси.

У нас касание тыльной стороной ладони лобка понравившейся девушки приставанием к оной не считается. Во всяком случае такой вывод можно сделать из решения думцев по Слуцкому. Да ведь и ранее мы не замечали, чтобы вызывающее поведение таких неоднозначных персонажей, как Жириновский, который, напомню, публично таскал женщин за волосы и публично же призывал своих «соколов» изнасиловать беременную журналистку в честь православной Пасхи, когда-то осуждалось коллегами-депутатами. Почему, собственно, комитет по этике должен был морализировать по поводу поведения Слуцкого, который к тому же извинился перед женщинами 8 марта?

Да Слуцкий по сравнению со своим боссом Жириновским сущий теленок! Что, кстати, и подтвердилось буквально вчера. Открытый гей и по совместительству журналист издания «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев сообщил на своей странице в Фейсбуке о домогательствах со стороны Владимира Жириновского и членов ЛДПР. Инцидент якобы произошел после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Как написал журналист, Жириновский в процессе интервью лапал его так, что «руки тряслись с диктофоном». Далее, по словам журналиста, помощники Жириновского пытались «за руки» отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР.

Что ж, пазл сложился. Для полноты картины отечественному харассменту только гейской темы и не хватало. И теперь она у нас есть. Добавлю только, что для сведущих в отечественной политике людей все эти разоблачения давным-давно «секрет Полишенеля».

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий