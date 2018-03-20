Общество

Сегодня во всем мире пройдет акция «Час Земли»

Сегодня состоится экологическая акция «Час Земли». Как сообщает Календарь событий, время проведения «Часа Земли» в 2018 году - 24 марта с 20.30 до 21.30.

Это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.

Россия официально присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 российских городов, а в 2011 году — 11 миллионов россиян. В 2017-м Час Земли стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России.





