Общество

В Великих Луках сегодня определят «Ученика года - 2018».

Сегодня в Великих Луках состоится финал городского конкурса «Ученик года - 2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города, в 12.00 на сцене ДК им. Ленина встретятся пять финалистов конкурса, которые представят на суд жюри свои творческие выступления на тему «Каждый школьник находит призвание в системе дополнительного образования».

За звания лучшего поборются:

Семен Быстров, учащийся 11 класса МБОУ Гимназия;

Мадина Махкамова, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №5;

Никита Крюков, учащийся 11 класса МАОУ «Кадетская школа»;

Валерия Шломяк, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №9;

Валерия Смекалова, учащаяся 10 класса МАОУ «Лицей №11».

Напомним, что в период с февраля по март 2018 года в Великих Луках состоялся заочно-очный этап городского конкурса среди обучающихся «Ученик года – 2018». На конкурс было подано 13 заявлений. За это время на сайте «Великолукское образование» в рубрике «Ученик года» были размещены материалы о каждом участнике. Конкурсанты написали эссе по теме «Роль дополнительного образования в жизни старшеклассника», предоставили свои портфолио. 12 марта 2018 г. состоялся интеллектуальный турнир в формате интеллектуальной игры «Медиа-азбука». Портфолио и эссе конкурсантов оценивало жюри в составе 14 человек.