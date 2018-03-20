Общество

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Как сообщает Календарь событий, этот день был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза - палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта - Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез - инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. В настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек (большинство из которых - жители развивающихся стран) и является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания. Хотя официально сегодняшняя дата была утверждена в 1982 году, но проведение противотуберкулезных мероприятий началось в мире ещё в конце 19 — начале 20 веков и основывалось на благотворительной деятельности. Считается, что как раз тогда и родилась идея Дня Белого цветка, когда в Женеве впервые на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. Они собирали пожертвования для лечения больных туберкулёзом. Затем данные акции стали проходить и в других европейских странах, а продажа ромашек привлекала внимание населения и приносила противотуберкулёзным организациям доход. Так, в Дании и Норвегии право продажи цветка являлось монополией противотуберкулёзных обществ.

В то же время и в России также стали возникать различные общества по борьбе с туберкулезом. В 1909 году в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для данных больных, где также велась большая профилактическая работа среди населения. В 1910 году была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 67 амбулаторий-попечительств и несколько санаториев. День «Белой Ромашки» впервые прошёл в нашей стране 20 апреля 1911 года. Тогда мероприятия, направленные на борьбу с туберкулезом, проводились повсеместно. Хотя в советское время данная акция была забыта, но сегодня она вновь возрождается - в марте-апреле во многих российских регионах можно увидеть на улицах людей, раздающих белые ромашки — настоящие или искусственные, чтобы привлечь внимание населения к данной проблеме. А к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом также принято проводить различные благотворительные мероприятия.