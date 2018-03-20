Общество

В Псковском музее-заповеднике стартовала всероссийская неделя «Музей и дети – 2018»

В Псковском музее-заповеднике стартовала всероссийская неделя «Музей и дети – 2018». Как сообщается на сайте учреждения, 23 марта в рамках акции музей посетили учащиеся школы №11 г. Пскова. Автор выставки «Псков на рубежах Отчизны» старший научный сотрудник музея Олег Матюхин провел экскурсию для учеников 6-го класса. Ребята узнали об основных военных событиях, в которых принимали участие псковичи, увидели предметы вооружения разных эпох.

Заведующая отделом «Псковский кремль» Жанна Аракчеева провела интерактивное занятие для учеников 2-го класса по выставке «Кто в доме хозяин». Многие из второклассников впервые увидели ухват, хлебную лопату, смогли «принести» воды из колодца с помощью коромысла.

Эти две выставки открылись совсем недавно. Заказать программы можно по телефону 8(8112) 72-45-74, e-mail: museum-60@mail.ru

С другими программами в рамках Всероссийской недели «Музей и дети – 2018» можно познакомиться здесь и здесь.