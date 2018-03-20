Общество

Профилактический рейд провели в Стругокрасненском районе пожарные инспекторы

23 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории района в деревнях Марьино и Ровное проведен профилактический рейд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход жилых домов, с жителями деревень проведены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки на противопожарную тематику. Населению разъяснены требования пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации печного и другого отопительного оборудования, безопасность использования электроприборов, бытового газового оборудования.

В ходе бесед жителям доведена обстановка с пожарами на территории Стругокрасненского района, основных причинах пожаров и гибели людей на них. Разъяснены положительные стороны наличия в жилых помещениях средств раннего обнаружения возгорания и первичных средств пожаротушения.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о происшествии и действия при обнаружении пожара.