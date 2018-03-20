Общество

Невельский фермер похитил из бюджета более 5,5 млн рублей

Житель Невеля предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

Установлено, что местный житель, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений совершил хищение, путем обмана, вверенных ему главным государственным управлением сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области бюджетных денежных средств в сумме 5 520 500 рублей, то есть в особо крупном размере.

Невельской межрайонной прокуратурой по данному уголовному делу заявлен гражданский иск в пользу главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области на сумму 5 520 500 рублей.

В обеспечение гражданского иска, исполнения наказания в виде штрафа, и возможной конфискации имущества на имущество Б. наложен арест на сумму 1 355 000 рублей.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.