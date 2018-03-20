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Общество

В Псковской области проходят сборы по воздушно-десантной подготовке разведчиков

24.03.2018 20:50|ПсковКомментариев: 1

 В Псковской и Тамбовской областях под руководством опытных инструкторов проходят сборы по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с военнослужащими разведывательных подразделений общевойсковых объединений Западного военного округа. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. 

На первом этапе сборов разведчики изучили парашютные системы, способы укладки основного и запасного парашюта, прошли наземную подготовку. На тренажерах воздушно-десантных комплексов военнослужащие до автоматизма отработали навыки по отделению от летательного аппарата, по действиям парашютиста в воздухе в различных ситуациях и при приземлении. После сдачи специальных зачетов военнослужащие, усвоившие программу ВДП, допускаются к практическому совершению прыжков с парашютом.

В настоящее время в ходе второго этапа сборов разведчики совершают прыжки с парашютом. Для обеспечения прыжков привлечены вертолеты Ми-8АМТШ и самолёты АН-2. Разведчики выполняют ознакомительные прыжки, отрабатывают задачи по десантированию со штатным вооружением на ограниченные площадки, в т.ч. в сложных метеоусловиях и ночное время. Также военнослужащие совершают прыжки с использованием специальных грузовых контейнеров, которые применяются для размещения дополнительного снаряжения.

После приземления разведчики отрабатывают такие учебные вопросы, как выход на пункт сбора, поиск грузов, маскировка следов десантирования.

Всего к сборам привлечено более 1000 военнослужащих и 6 единиц авиационной техники. На сегодняшний день совершено свыше 1,5 тыс. прыжков, из которых более 500 – первые. Около 70 процентов подразделений, привлекаемых к сборам, уже выполнили программу прыжков за зимний период обучения. Завершатся сборовые мероприятия к концу марта.

Теги: #ВДВ
Источник: Псковская Лента Новостей
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