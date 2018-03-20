Общество

Михаил Ведерников поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравляет работников культуры и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

«Сохранение и развитие традиций российской культуры – важнейшая составляющая в сохранении национальной идентичности. Эта сфера определяет силу единства страны и пути её дальнейшего развития. Для Псковской области культура – это ещё и важный элемент развития экономики и международных отношений. Международные культурные проекты помогают развитию региональной инфраструктуры, а народное искусство и историческое наследие давно стали неотъемлемой частью жизни и имиджа региона.

В ближайшем будущем с вами нам предстоит принять один из крупнейших международных фестивалей в истории нашего региона. Вместе мы будем выполнять задачу президента Российской Федерации по развитию человеческого потенциала и формированию базы практически для всех сфер нашей жизни.

В День работника культуры выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм, неиссякаемую творческую энергию и любовь к своему делу. Желаю вам сил и вдохновения на продолжение вашего благородного труда.

Счастья, успехов и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.