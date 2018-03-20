Общество

В ночь на воскресенье исчезла разница во времени между Псковской областью и Прибалтикой

В ночь с 24 на 25 марта в Эстонии, Латвии, Литве и других странах Евросоюза было введено летнее время. Таким образом, разница во времени в Псковской области и Прибалтике исчезла.

Россия продолжит жить по зимнему времени, которое было введено 26 октября 2014 года.

Отметим, что летнее время применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение.

Критики летнего времени говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей и указывают на то, что экономическая польза летнего времени не доказана.