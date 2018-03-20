Общество

Небольшие осадки возможны в понедельник в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Ветер западных, северо-западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -2…+3 градуса С, днем 0…+5 градусов С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.