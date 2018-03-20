Общество

Володин: Рабочая группа Госдумы отобрала первые 70 законопроектов в рамках реализации президентского Послания

В Госдуме определили законопроекты «первой очереди» в рамках реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Мы уже прошли определенную часть пути. Собраны предложения - их более 360-ти: от депутатского корпуса, от регионов - по реализации Послания. Это - законодательные инициативы. Сейчас рабочая группа отобрала первые законопроекты, которые необходимо принимать - их около 70-ти», - сказал В.Володин в воскресенье в программе «Парламентский час» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК), сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, какие именно законопроекты будут рассматриваться и приниматься депутатами в первую очередь. Они создают условия для большей доступности жилья для граждан РФ, направлены на повышение качество здравоохранения, решают вопросы поддержки предпринимательства.

«В этой части законы в высоком уровне подготовки», - добавил политик.

В.Володин обратил внимание на то, что сейчас идет работа с правительством, чтобы в весеннюю сессию (то есть до конца июля - ИФ) эти законы были приняты.