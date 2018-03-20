Общество

Псковские спасатели выявили случаи хранения 50-литровых газовых баллонов в квартирах жилых домов

С начала 2018 года на территории Российской Федерации произошло около 12 случаев взрыва бытового газа в жилых домах, из-за которых пострадали или погибли люди. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову напоминает, что согласно постановлению правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в зданиях для проживания людей запрещается хранение газовых баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объёмом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллона и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, цокольные и подвальные этажи.

За нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей на граждан. В соответствии с частью 6 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей для граждан.

Так, на территории г.Пскова сотрудниками отдела было выявлено хранение и эксплуатация газовых баллонов объемом 50 литров в жилом многоквартирном доме. Жители квартир по результатам проверок привлечены к административной ответственности. Также выданы предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:

- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включённых электроприборов;

- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки;

- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;

- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;

- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения. Нельзя использовать открытый огонь, включать электричество. Следует покинуть помещение, предупредить соседей и вызвать работников газовой службы по телефону «04», а также пожарных и спасателей по телефону «01», «101» «112».