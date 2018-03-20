Общество

Мам, купи тушенку!

Как в любой другой семье, в моей рецепты многих блюд передавались из поколения в поколение. Я, как моя мама, как моя бабушка (и, подозреваю, прабабушка тоже) готовлю рассольник только на тушенке. Суп этот пользуется исключительной любовью всех моих домашних, представляя собой беспроигрышный вариант сытного обеда. Как говорится, на первое, на второе и можно без компота.

После выслушивания очередного концерта для первой скрипки с оркестром и детским соло «Мам, купи тушенки на суп!», я наконец-то вынужденно «созрела» для рассольника. А пойти за ценным ингредиентом для суперсупа решила по совету коллег в специализированный магазин «Соловьи», рядом с работой - на улице Розы Люксембург, 11.

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Первое, что впечатляет еще на входе в магазин, - широкий удобный пандус. Сама в недавнем прошлом «мама с коляской», я понимаю, насколько это важно - иметь возможность без проблем подняться на крыльцо магазина. Это значимо и для пожилых людей - обратите внимание, большинство из них предпочитает не карабкаться по ступенькам, а потихоньку, держась за поручень подняться по пологому склону пандуса...

Внутри - просторно, на входе есть чистые ячейки для хранения вещей, стоят контрольные весы, в уголке покупателя вывешена информация о правах потребителя и текущих акциях магазина (кстати, именно сейчас акция действует и на тушенку!).

Я оставляю рюкзак в камере хранения и отправляюсь на поиски того, что мне нужно. Точнее, по ходу движения изменяю первоначальный план и двигаюсь на запахи специй и копченостей, благо в магазине можно купить, как выясняется, не только колбасу и мясо, но и сосиски, сардельки, шашлык, охлажденное мясо, субпродукты.

В общем, у любой хозяйки глаза разбегаются! К тому же формат магазина - любимое многими самообслуживание: есть время и возможность для того, чтобы походить, подумать, повыбирать. Колбасы, сосиски и многое другое уже расфасовано, благодаря чему у прилавков и на кассе не скапливаются очереди.

По словам заведующей Елены Михайловой, магазин открылся в 2016 году. За два года магазин успел завоевать доверие псковичей: в течение дня здесь обслуживается порядка 500-700 покупателей. При этом о каких-то четких предпочтениях говорить не приходится: каждая группа товаров востребована, причем вне зависимости от сезона.

Казалось бы, шашлык должен уходить «влет» с мая по сентябрь. Однако даже зимой его очень хорошо раскупают. Почему? Спрашиваю у одной из покупательниц (в ее корзинке - несколько упаковок именно с шашлыком). Женщина рассказывает: «С некоторых пор я бываю в этом магазине почти каждый день, можно сказать, открыла его для себя. Мне нравится, что здесь можно купить качественные продукты, и ассортимент здесь очень разнообразный! Сегодня я купила шашлык, потому что у «Соловьев» - очень вкусное мясо. И шашлык продают с большим количеством заливок - с черемшой, в кефире, брусничный. Я беру часто в кефире - люблю понежнее, и дети будут есть с удовольствием».

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Пока я перехожу от одной витрины к другой, вокруг кипит бурная покупательская активность. Берут не только ожидаемо популярную колбасу, но и спрашивают печень, шашлыки, даже колено - видно, ждет какого-то счастливца в ближайшее время вкусный холодец.

Продавец - девушка с пушкинским именем Татьяна, ловко взвешивает мясо для пожилой покупательницы. «К нам приходят и стар, и млад - и пенсионеры, и мамы с детьми, очень многие заходят после работы, - рассказывает она. - Чаще, по моим наблюдениям, берут охлажденное мясо, особенным спросом пользуются карбонад, шея, фарш. Очень хорошо берут субпродукты. А сезон шашлыков в Пскове не заканчивается никогда!»

У витрины с сосисками завязывается оживленный спор - какие из них вкуснее: докторские, венские, молочные или сливочные. Победила, как водится дружба: женщины, судя по всему, коллеги, взяли в итоге сосиски пикантные. «Мы их еще не пробовали, захотелось чего-то новенького на обед».

Кстати, несмотря на обеденное время, в магазине достаточно людно, многие с готовностью откликнулись на мою просьбу дать отзыв о работе «Соловьев».

Дмитрий: «Бываю в магазине часто. Все устраивает, все качественно. Сервис - великолепный». На мой вопрос, что чаще всего покупаете в «Соловьях», мужчина отвечает коротко, по-военному: «Все!»

Ирина: «Я в магазине уже не впервые, но бываю здесь не так часто - живу в другом районе. Но когда находится время - беру в «Соловьях» охлажденное мясо».

Михаил: «Иногда получается сюда заходить. Покупаю колбасу и мясо - очень вкусные! Здесь всегда есть люди, но очередей нет».

Ольга: «Я беру тушенку в банках, давно проверила качество. И это тот редкий случай, когда со временем качество не ухудшается. Я прихожу именно сюда именно за говяжьей тушенкой».

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Конечно же, я купила то, за чем пришла - причем не одну, а две банки тушенки: для себя и для родителей. Немного растерялась, увидев одни стеклянные банки с ценником 199 рублей и другие, с тушенкой в желе, за 176 рублей. Продавцы объяснили мне, что первые изготовлены по ГОСТу, а те, что подешевле, - тоже хорошего качества, но «попроще». К тому же есть возможность сэкономить - можно купить дисконтную карту за 50 рублей здесь же, на кассе, и тогда стоимость заветных баночек снизится до 193.03 и 170.72 соответственно. Решено - беру ГОСТовские, и карту впридачу.

Остается сказать, что суп получился наваристым и вкусным! Предчувствую, скоро, очень скоро я снова услышу знакомые ноты концерта для первой скрипки с оркестром и детским соло «Мам, купи тушенки на суп!»

Адрес магазина «Соловьи», в котором побывала корреспондент: улица Розы Люксембург, 11. Время работы: 9.00-21.00, без выходных и обеденных перерывов.

Адреса других фирменных магазинов ТМ «Соловьи» вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

Кстати

Парковка у магазина на Розы Люксембург расположена слева (если стоять лицом к зданию).